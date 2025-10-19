Poverty in India: शहर में 65 और ग्रामीण इलाके में 55 रुपये रोज खर्च करने वाले गरीब नहीं, गरीबी तय करने के क्या हैं 12 पैमाने?

पिछले हफ़्ते आरबीआई के आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग के अर्थशास्त्रियों ने एक शोधपत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने 2022-23 के लिए सरकार के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) का उपयोग करते हुए भारत के 20 प्रमुख राज्यों के लिए रंगराजन रेखा को 'अपडेट' किया। परिणामों से पता चला कि 2011-12 और 2022-23 के बीच ओडिशा और बिहार में गरीबी के स्तर में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इन दोनों राज्यों में रंगराजन गरीबी रेखा के अद्यतन संस्करण से नीचे रहने वाली आबादी का अनुपात लगभग 40 प्रतिशत अंक गिर गया।