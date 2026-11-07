7 नवंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

निशा कुमारी की मौत पर गरमाई सियासत, गिरिराज सिंह बोले- राहुल-हेमंत सरकार ने दबा दी निडर बेटी की आवाज

Tribal Activist Nisha Kumari: झारखंड की आदिवासी कार्यकर्ता निशा कुमारी की मौत से पहले का फेसबुक लाइव चर्चा में है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने CBI जांच की मांग कर झारखंड सरकार को घेरा।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

रांची

image

Pratiksha Gupta

Updated: 7 Nov 2026, 2:09 PM IST

Tribal Activist Nisha Kumari Case

झारखंड की आदिवासी कार्यकर्ता निशा कुमारी (फोटो सोर्स-@htlAjeet)

Nisha Kumari Death: झारखंड की आदिवासी कार्यकर्ता निशा कुमारी की मौत के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मौत से पहले उनका 11 मिनट का फेसबुक लाइव सामने आया है, जिसमें वह रोती हुई नजर आई और जमीन माफिया, सरकारी अधिकारियों और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। अब इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार को घेरते हुए CBI जांच की मांग की है। वहीं, कांग्रेस नेताओं ने भी मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है।

मौत से पहले फेसबुक लाइव पर छलका निशा का दर्द

प्रमुख आदिवासी कार्यकर्ता निशा कुमारी की शुक्रवार को रांची स्थित उनके घर में आत्महत्या कर ली। इससे पहले उन्होंने फेसबुक पर करीब 11 मिनट का लाइव वीडियो किया था। इस वीडियो को हजारों लोगों ने देखा। लाइव के दौरान निशा काफी परेशान नजर आईं। वह रोईं और अपने माता-पिता से माफी भी मांगी।

रोहित शेट्टी के घर फायरिंग की जिम्मेदारी लेने वाला हैरी बॉक्सर अमेरिका में हिरासत में, बिश्नोई गैंग से जुड़ा है नाम

ये भी पढ़ें
Bishnoi Gang

निशा ने वीडियो में स्थानीय जमीन माफिया, सरकारी अधिकारियों और पुलिस की निष्क्रियता को अपनी परेशानी की वजह बताया। उन्होंने कहा कि सरकार और स्थानीय जमीन दलालों का विरोध करना मौत को न्योता देने जैसा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने लाइव के दौरान पिथोरिया थाने के प्रभारी को फोन कर खुद को नुकसान पहुंचाने की बात भी कही थी। इसके बाद उनका शव घर में छत के पंखे से लटका मिला।

गिरिराज सिंह बोले- निडर बेटी की आवाज दबा दी गई

निशा की मौत पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने दुख जताया। उन्होंने उन्हें आदिवासी समुदाय की ऐसी निडर आवाज बताया, जो जमीन, संस्कृति और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दों पर खुलकर बोलती थीं। सिंह ने आरोप लगाया कि निशा ने आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था और उनकी मौत की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि निशा भगत आदिवासी समुदाय की साहसी बेटी थी। उन्होंने आदिवासी जमीन और संस्कृति की रक्षा के साथ आदिवासी बेटियों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई थी। सिंह ने उनके संघर्ष को 'लव जिहाद' के खिलाफ लड़ाई से भी जोड़ा।

राहुल गांधी और हेमंत सोरेन पर साधा निशाना

गिरिराज सिंह ने इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी समुदाय के मुद्दों पर आवाज उठाने वाली एक निडर महिला की आवाज खामोश हो गई। सिंह ने कहा कि राहुल गांधी आदिवासी समुदाय की बात करते हैं, लेकिन झारखंड में एक ऐसी बेटी की आवाज दबा दी गई, जो उनके अधिकारों के लिए लड़ रही थी। उन्होंने मांग की कि मामले को CBI के हवाले किया जाए, ताकि बिना किसी दबाव के निष्पक्ष जांच हो सके।

कांग्रेस नेता बोले- फेसबुक लाइव के आरोपों की होगी जांच

वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने निशा की मौत को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि फेसबुक लाइव के दौरान निशा ने जो आरोप लगाए हैं, प्रशासन उन सभी पहलुओं की जांच करेगा। दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।सिन्हा ने यह भी दावा किया कि निशा ने अपने लाइव वीडियो में BJP के कई नेताओं का जिक्र किया था। उनके मुताबिक, निशा ने बताया था कि उन्होंने फोन पर कई BJP नेताओं से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया।

पुलिस ने दर्ज किया अप्राकृतिक मौत का मामला

पुलिस ने निशा की मौत के मामले में अप्राकृतिक मौत यानी UD केस दर्ज किया है। घटनास्थल पर FSL की टीम ने वैज्ञानिक जांच की और RIMS में मेडिकल बोर्ड के जरिए पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस प्रशासन के अनुसार, निशा ने पिथोरिया थाने के प्रभारी पर पहले दी गई लिखित शिकायतों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था। प्रशासन का कहना है कि इन आरोपों समेत सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने से पहले किसी को औपचारिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है।

पत्नी कहती थी ‘निकम्मा आदमी’, 20 साल से झेल रहा था मानसिक प्रताड़ना, बेंगलुरु में 7 हत्याओं के आरोपी ने बताई वजह

ये भी पढ़ें
Bengaluru Murder Case
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.