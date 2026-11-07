निशा कुमारी की मौत पर गरमाई सियासत, गिरिराज सिंह बोले- राहुल-हेमंत सरकार ने दबा दी निडर बेटी की आवाज

निशा की मौत पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने दुख जताया। उन्होंने उन्हें आदिवासी समुदाय की ऐसी निडर आवाज बताया, जो जमीन, संस्कृति और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दों पर खुलकर बोलती थीं। सिंह ने आरोप लगाया कि निशा ने आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था और उनकी मौत की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि निशा भगत आदिवासी समुदाय की साहसी बेटी थी। उन्होंने आदिवासी जमीन और संस्कृति की रक्षा के साथ आदिवासी बेटियों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई थी। सिंह ने उनके संघर्ष को 'लव जिहाद' के खिलाफ लड़ाई से भी जोड़ा।