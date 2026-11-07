तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, 13.25 लाख किसानों को मिलेगा 75 हजार रुपये तक का फसल ऋण माफी लाभ

सहकारिता, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 6 नवंबर को जारी सरकारी आदेश के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में योजना के क्रियान्वयन के लिए 2,842.77 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यह राहत उन किसानों को मिलेगी जिन्होंने 1 मई 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच सहकारी संस्थाओं से फसल ऋण लिया था। सरकार ने इसके लिए 9062.83 करोड़ का प्रावधान किया है।

संशोधित योजना के तहत जिन किसानों का बकाया फसल ऋण 75 हजार रुपए तक है, उनका मूलधन और ब्याज सहित पूरा ऋण माफ कर दिया जाएगा। वहीं, 75,000 रुपए से अधिक ऋण लेने वाले किसानों को भी 75,000 रुपए की एकमुश्त राहत मिलेगी। हालांकि इस सीमा से ऊपर की शेष राशि का भुगतान किसानों को स्वयं करना होगा।