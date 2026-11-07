7 नवंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, 13.25 लाख किसानों को मिलेगा 75 हजार रुपये तक का फसल ऋण माफी लाभ

तमिलनाडु सरकार ने फसल ऋण माफी योजना के तहत पात्र किसानों को 75 हजार रुपए तक की राहत देने का फैसला किया है। इस संशोधित योजना से राज्य के करीब 13.25 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। सरकार के इस कदम से किसानों पर कर्ज का बोझ कम होगा और उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

चेन्नई

image

Ashib Khan

image

पीएस विजय राघमन

Updated: 7 Nov 2026, 4:31 PM IST

CM Vijay

तमिलनाडु सरकार ने दिवाली पर किसानों को दिया तोहफा (Photo-IANS)

Tamil Nadu Crop Loan Waiver Scheme: तमिलनाडु सरकार ने फसल ऋण माफी योजना का दायरा बढ़ाते हुए सहकारी समितियों से ऋण लेने वाले सभी पात्र किसानों को 75 हजार रुपए तक की राहत देने का फैसला किया है। इस संशोधित योजना से राज्य के लगभग 13.25 लाख किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

सहकारिता, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 6 नवंबर को जारी सरकारी आदेश के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में योजना के क्रियान्वयन के लिए 2,842.77 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यह राहत उन किसानों को मिलेगी जिन्होंने 1 मई 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच सहकारी संस्थाओं से फसल ऋण लिया था। सरकार ने इसके लिए 9062.83 करोड़ का प्रावधान किया है।
संशोधित योजना के तहत जिन किसानों का बकाया फसल ऋण 75 हजार रुपए तक है, उनका मूलधन और ब्याज सहित पूरा ऋण माफ कर दिया जाएगा। वहीं, 75,000 रुपए से अधिक ऋण लेने वाले किसानों को भी 75,000 रुपए की एकमुश्त राहत मिलेगी। हालांकि इस सीमा से ऊपर की शेष राशि का भुगतान किसानों को स्वयं करना होगा।

सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 75,000 रुपए तक का ऋण लेने वाले 5,90,621 किसानों को पूर्ण ऋणमाफी का लाभ मिलेगा। इसके अलावा 7,34,260 ऐसे किसान हैं जिनका ऋण 75,000 रुपए से अधिक है और उन्हें भी 75,000 रुपए तक की राहत प्रदान की जाएगी। इस प्रकार कुल लाभार्थियों की संख्या करीब 13.25 लाख होगी।

Punjab Politics: BJP के पोस्टर पर भड़की AAP, कहा- पंजाब को बदनाम करने की साजिश कर रही भाजपा

ये भी पढ़ें
AAP MP Sanjay Singh

किसान संगठनों के साथ हुई थी बैठक

यह निर्णय 22 अक्टूबर को किसान संगठनों के साथ हुई चर्चा के बाद लिया गया है। हालांकि किसान संगठनों की संपूर्ण फसल ऋण माफी की मांग अभी पूरी नहीं की गई है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष कई चरणों में ऋणमाफी योजना में बदलाव किए हैं। जून में पूर्ण ऋणमाफी की सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपए की गई थी, जबकि इससे अधिक ऋण लेने वालों को 35,000 रुपए की राहत दी जा रही थी। अगस्त में 75,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक के ऋणधारकों के लिए राहत राशि में और वृद्धि की गई थी।

अब सरकार ने ऋण राशि के आधार पर किया जाने वाला भेद समाप्त करते हुए 75,000 रुपए से अधिक ऋण लेने वाले सभी पात्र किसानों को समान रूप से 75,000 रुपए की राहत देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार का मानना है कि इससे किसानों पर कर्ज का बोझ कम होगा और कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

ट्रेनें लेट क्यों हो रहीं? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताई वजह, दिवाली-छठ से पहले वेटिंग टिकट वालों के लिए भी बड़ी खबर

ये भी पढ़ें
Ashwini Vaishnaw news
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.