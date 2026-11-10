पन्नू केस पर भारत का अमेरिका को दोटूक जवाब, अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों को बताया दुर्भावनापूर्ण

भारत पहले भी पन्नू की ओर से दायर इस दीवानी मुकदमे को खारिज करते हुए इसे अनुचित और निराधार बता चुका है। ताजा बयान के जरिए विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपने अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं करता और न्यायिक दस्तावेजों की तामील के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है।