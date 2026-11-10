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पन्नू केस पर भारत का अमेरिका को दोटूक जवाब, अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों को बताया दुर्भावनापूर्ण

विदेश मंत्रालय ने पन्नू हत्याकांड से जुड़े मुकदमे में भारतीय अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों को मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया है। भारत ने न्यायिक दस्तावेजों की तामील के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य बताया है।
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भारत

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Ashib Khan

Updated: 10 Nov 2026, 7:06 PM IST

India-US Relations

पन्नू केस पर भारत का अमेरिका को दोटूक जवाब (Photo-IANS)

Gurpatwant Singh Pannun Case: खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर दीवानी मुकदमे में भारतीय अधिकारियों को अमेरिकी संघीय अदालत के समन जारी किए जाने की खबरों पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण करार देते हुए मुकदमे को निराधार बताया है।

विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर किए जा रहे ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज करता है। 

उन्होंने कहा कि हम अपने उच्च अधिकारियों के खिलाफ किए जा रहे मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण हमलों के साथ-साथ इन निराधार मुकदमों को भी खारिज करते हैं।

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विदेश मंत्रालय ने क्या कहा? 

प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील से संबंधित अनुरोध केवल भारत के निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से ही भेजे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत में केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कानून एवं न्याय मंत्रालय अधिकृत है।

दरअसल, पिछले महीने अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से भारतीय पक्ष को संघीय अदालत के समन भेजे जाने की खबर सामने आई थी। पन्नू ने अपने मुकदमे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल समेत कई भारतीय अधिकारियों के नाम शामिल किए हैं।

2023 से जुड़ा हुआ है मामला

बता दें कि यह मामला वर्ष 2023 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में पन्नू की कथित हत्या की साजिश से जुड़ा है। इस मामले में अमेरिकी न्याय विभाग ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के खिलाफ जांच और अभियोजन की कार्रवाई की है। गुप्ता को वर्ष 2023 में चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया।

अमेरिकी अभियोजकों का आरोप है कि गुप्ता ने पन्नू की हत्या के लिए एक कथित हत्यारे को सुपारी देने की साजिश रची थी। अभियोग के मुताबिक, इस कथित साजिश में विकाश यादव नाम का व्यक्ति भी शामिल था, जिसका संबंध भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से बताया गया है।

इन आरोपों के सामने आने के बाद भारत सरकार ने अमेरिकी पक्ष की ओर से उठाई गई चिंताओं की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की थी। वहीं, विकाश यादव के खिलाफ भारत में भी मामला चल रहा है।

भारत पहले भी पन्नू की ओर से दायर इस दीवानी मुकदमे को खारिज करते हुए इसे अनुचित और निराधार बता चुका है। ताजा बयान के जरिए विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपने अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं करता और न्यायिक दस्तावेजों की तामील के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है।

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