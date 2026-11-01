दुनिया के बड़े आर्थिक मंच G20 में पोलैंड को क्यों शामिल देखना चाहता है अमेरिका?

G20 Summit: अमेरिका ने जी-20 में पोलैंड की भागीदारी जारी रखने का समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि पोलैंड वैश्विक नेताओं के इस मंच पर जगह पाने का हकदार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पोलैंड और तेजी से उभर रहे दूसरे देशों को अगले साल होने वाली बैठकों में फिर आमंत्रित किया जाएगा। रुबियो ने यह बात अटलांटा में जी-20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के समापन पर कही। उन्होंने बैठक में आमंत्रित देशों में शामिल पोलैंड के प्रतिनिधिमंडल की खास तौर पर तारीफ की। रुबियो ने पोलैंड की आर्थिक और सुरक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि एक मजबूत सहयोगी के रूप में उसकी स्थिति अमेरिका के लिए भी फायदेमंद है।