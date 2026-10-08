मायावती की अस्थियों को भी खुद से दूर नहीं रखे जाने की वसीयत लिख गए हैं कांशी राम

कांशी राम की जिंदगी में सबसे करीब कोई व्यक्ति था तो वह थीं मायावती। यही कारण रहा कि 1995 में जब कांशी राम ने यूपी में बसपा-भाजपा सरकार बनवाने की योजना बनाई तो उन्होंने मुख्यमंत्री भी मायावती को ही बनवाया। उस समय कांशी राम अचानक बीमार पड़ गए। उनके हाथ में भाजपा का समर्थन पत्र था, लेकिन स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था। वह मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं थे। इंतजार करने का वक्त भी नहीं था, क्योंकि भनक लगी कि मुलायम सिंह यादव बसपा को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। कांशी राम ने फौरन मायावती को बुलवाया और राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए कहा। इस तरह 3 जून, 1995 को मायावती को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। कांशी राम ठीक हुए तो भी उन्हें सीएम पद पर लौटने की जरा भी चिंता नहीं थी। उन्होंने बतौर बसपा अध्यक्ष पार्टी संभाली और मायावती सत्ता संभालती रहीं। आगे भी यही सिलसिला चलता रहा। अपनी गिरती सेहत को देखते हुए 2001 में कांशी राम ने मायावती को औपचारिक रूप से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था।