Udhayanidhi Stalin Birthday Special: तमिलनाडु की राजनीति में उदयनिधि स्टालिन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सिनेमा से राजनीति तक का सफर तय करने वाले और पूर्व सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन आज अपना 49वां जन्मदिन मना रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन की जिंदगी में कई ऐसे किस्से है, जिनकी आमतौर पर चर्चा की जाती है। लेकिन इन सभी में उनके राजनीतिक जीवन का एक किस्सा है, जिसने विधानसभा चुनाव 2021 के दौरान काफी सुर्खियां बटौरी थीं और उन्हें मंत्री पद तक पहुंचाया था।