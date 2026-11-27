Sanjay Raut Delimitation Bill 2026: संसद के विशेष सत्र से पहले परिसीमन को लेकर सियासी घमासान और तेज हो गया है। शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया है कि 2029 में हार का अंदेशा देखकर नई चाल चली जा रही है। उन्होंने प्रस्तावित बिल को "देश विरोधी और लोकतंत्र विरोधी" बताते हुए इसके विरोध का आह्वान किया है।