Sanjay Raut on Delimitation :860 सांसद और 2029 का चुनाव, राउत ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल (फोटो सोर्स: ANI)
Sanjay Raut Delimitation Bill 2026: संसद के विशेष सत्र से पहले परिसीमन को लेकर सियासी घमासान और तेज हो गया है। शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया है कि 2029 में हार का अंदेशा देखकर नई चाल चली जा रही है। उन्होंने प्रस्तावित बिल को "देश विरोधी और लोकतंत्र विरोधी" बताते हुए इसके विरोध का आह्वान किया है।
मुंबई में राउत ने कहा कि सांसदों की संख्या 860 करने और परिसीमन कराने की तैयारी है। उनके मुताबिक, यह कदम 2029 के चुनाव में संभावित हार से बचने की कोशिश है।
राउत ने बिल के समर्थन में मतदान करने वालों के लिए भी बेहद कड़े शब्द इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि ऐसे सांसद देश के गद्दार होंगे और इतिहास में उनके नाम इसी रूप में दर्ज किए जाएंगे।
राज्यसभा सांसद ने बड़े वित्तीय लेनदेन का आरोप भी लगाया। उनका दावा है कि महाराष्ट्र में झारखंड के एक सांसद को "एजेंट" के तौर पर लगाया गया है। आंध्र प्रदेश से भी एक अन्य एजेंट को राज्य में लाया गया है।
राउत के अनुसार, इन लोगों को 150 करोड़ रुपये के "सौदे" संभालने के लिए महाराष्ट्र भेजा गया है। हालांकि, ताजा बयान के उपलब्ध अंश में उन्होंने न तो कथित एजेंटों के नाम बताए और न ही सौदों के समर्थन में कोई ब्योरा दिया।
राउत 22 नवंबर को भी BJP पर परिसीमन विधेयक पारित कराने के लिए दूसरी पार्टियों के सांसदों को खरीदने का आरोप लगा चुके हैं। तब उन्होंने प्रति सांसद 150 करोड़ रुपये की पेशकश का दावा किया था। रिपोर्ट के अनुसार, BJP ने राउत से फर्जी खबरें फैलाना बंद करने को कहा था।
अप्रैल 2026 में लाए गए संविधान संशोधन विधेयक में लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव था। इसका एक उद्देश्य महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण को जल्द लागू करना भी बताया गया था। यह विधेयक 17 अप्रैल को लोकसभा में जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं जुटा पाया था।
अब लोकसभा की बैठक 30 नवंबर से होनी है। नए विधायी प्रस्तावों और सरकार के आधिकारिक एजेंडे पर राजनीतिक दलों की नजर है। विपक्ष के कई नेता पहले ही परिसीमन की कोशिश के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं।
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