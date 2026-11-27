पहाड़ीपुर पोस्ट के पास बीएसएफ द्वारा पाकिस्तानी घुसपैठिये को मार गिराने के बाद सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या वो घुसपैठिया किसी मकसद से या किसी से मिलने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर के रास्ते से भारत में घुस रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्सर ही पाकिस्तान से आतंकी और अन्य अपराधी अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो देश में अपनी नापाक गतिविधियों को अंजाम दे सके। भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 3,323 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर है।