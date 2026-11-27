बता दें कि YSRCP के समर्थन से लोक सभा में एनडीए की संख्या में वृद्धि होगी। दरअसल, संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार परिसीमन से जुड़े विधेयकों को दोबारा पेश कर सकती है। सरकार के सामने इस विधेयक को पारित कराने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत जुटाने की चुनौती है। इससे पहले बजट सत्र के दौरान यह विधेयक आवश्यक समर्थन नहीं मिलने के कारण पारित नहीं हो सका था।