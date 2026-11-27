यह गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब देश भर की सुरक्षा एजेंसियां ​​विदेशी आतंकवादियों की मौजूदगी को लेकर हाई अलर्ट पर हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि जम्मू-कश्मीर में कम से कम 65 विदेशी आतंकी सक्रिय होने की आशंका है, जिनमें से लगभग 55 आतंकी पाकिस्तान स्थित संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़े हैं, जबकि शेष 10 छोटे आतंकी गुटों से संबंधित बताए जा रहे हैं।