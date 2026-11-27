Parliament Special Session: संसद के विशेष सत्र से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। X पर उन्होंने आरोप लगाया कि सत्र महिला आरक्षण के लिए नहीं, बल्कि परिसीमन के लिए बुलाया गया है। उनका सबसे तीखा सवाल मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की प्रस्तावित भूमिका पर है।