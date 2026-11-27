Arvind Kejriwal Bungalow Sheesh Mahal Inside Details: दिल्ली सरकार ने शुक्रवार, 27 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व सरकारी आवास को मीडिया के लिए खोल दिया। BJP जिसे "शीश महल" कहती है, उस बंगले में लाखों रुपये के सामान दिखाए गए। इनके सहारे सरकार ने सार्वजनिक धन के इस्तेमाल पर फिर सवाल उठाए हैं।