Kejriwal Bungalow
Arvind Kejriwal Bungalow Sheesh Mahal Inside Details: दिल्ली सरकार ने शुक्रवार, 27 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व सरकारी आवास को मीडिया के लिए खोल दिया। BJP जिसे "शीश महल" कहती है, उस बंगले में लाखों रुपये के सामान दिखाए गए। इनके सहारे सरकार ने सार्वजनिक धन के इस्तेमाल पर फिर सवाल उठाए हैं।
आवास में 30 लाख रुपये की TV यूनिट, 11.56 लाख रुपये का झूमर, 6.71 लाख रुपये का मंदिर और 5.47 लाख रुपये का टू-सीटर सोफा प्रदर्शित किया गया।
लोक निर्माण विभाग (PWD) के रखरखाव वाले इस बंगले में आठ बेडरूम, 12 टॉयलेट, जकूजी बाथ, स्पा, महंगे कालीन, पांच OLED TV और अन्य सुविधाएं हैं।
दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि सरकार केवल यह दिखा रही है कि केजरीवाल ने जनता का पैसा कैसे खर्च किया। वर्मा के मुताबिक, सरकारी गाड़ी और आवास न लेने की बात करने वाले केजरीवाल ने इस बंगले पर 56 करोड़ रुपये लगाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि कोविड-19 महामारी के दौरान जब लोगों की जान जा रही थी, तब "शीश महल" का निर्माण कराया गया।
वर्मा ने फटी सीट वाली लकड़ी की कुर्सी और "फेसबुक लाइव रूम" भी दिखाया। उनका आरोप था कि केजरीवाल अपनी सादगी भरी जिंदगी दिखाने के लिए इसी साधारण कमरे से लाइव आते थे।
वरिष्ठ BJP नेता वर्मा ने 2025 के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराया था। AAP प्रमुख 2013 से इस सीट पर थे।
दिल्ली विधानसभा में पेश नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट के अनुसार, तत्कालीन मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण पर 33.66 करोड़ रुपये खर्च हुए। यह अनुमानित लागत से 342% अधिक था।
इसमें से 18.88 करोड़ रुपये बेहतर गुणवत्ता, कलात्मक, एंटीक और सजावटी सामान पर लगे। रिपोर्ट में PWD द्वारा अतिरिक्त आवासीय सुविधा देने के साथ कैंप ऑफिस और स्टाफ ब्लॉक में किए गए निर्माण व बदलावों में कई अनियमितताएं भी दर्ज की गईं।
AAP ने बंगले को जनता के लिए खोलने की घोषणा को यमुना प्रदूषण से ध्यान हटाने की कोशिश बताया था। पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वर्मा को बताना होगा कि हजारों मछलियां क्यों मरीं। उन्होंने साफ किया कि पार्टी नदी की हालत पर जवाब मांगती रहेगी।
केजरीवाल 2015 से 2024 के बीच मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित इस बंगले में रहे। BJP ने AAP पर कथित भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए इसे "शीश महल" नाम दिया। वर्मा ने कहा है कि इसे आम लोगों के लिए भी खोला जाएगा।
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