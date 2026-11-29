Aaj Ka Rashifal 29 November 2026- जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- ChatGPT)
Aaj Ka Rashifal 29 November 2026: आज का दिन कुछ राशियों के लिए नई उम्मीदें और सकारात्मक अवसर लेकर आया है। वहीं कुछ जातकों को आज धैर्य और सूझबूझ के साथ फैसले लेने की जरूरत होगी। करियर, कारोबार, प्रेम, परिवार और आर्थिक मामलों में सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।
सुविधापूर्ण तरीके से समय बिताने के अवसर मिलेंगे। दिन के मध्य में व्यापार या कार्यों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं। पारिवारिक स्तर पर आपसी बातचीत में भावुक क्षण आ सकते हैं।
शुभ रंग- पिंक कलर
शुभ अंक- 8
सार्वजनिक मंचों पर अपनी बात कहने के अवसर का लाभ उठाना होगा। परिवार में भाई-बहनों से जुड़े मामलों में धैर्य और सहनशीलता दिखानी होगी। अविस्मरणीय समय गुजारेंगे।
शुभ रंग- ऑफ व्हाइट
शुभ अंक- 6
कार्यकुशलता बढ़ानी होगी। परिस्थितियों में बदलाव की वजह से पुराने अनुबंध ढीले पड़ सकते हैं। आकस्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही समस्या का कारण बन सकती है।
शुभ रंग- डार्क ब्राउन कलर
शुभ अंक- 5
मित्रों और परिवारजनों के साथ मेलजोल और मनोरंजन के अवसर बनेंगे। साझेदारी व्यवसाय में बातचीत से पुराने मुद्दे सुलझा सकते हैं। कठोर निर्णय लेने से बचना होगा। यात्रा टालें।
शुभ रंग- पीच कलर
शुभ अंक- 1
अनायास ही खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। नई योजना बनाने की आवश्यकता रहेगी। ननिहाल पक्ष से शुभ समाचार मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में वांछित निकटता मिलेगी।
शुभ रंग- कॉफी कलर
शुभ अंक- 2
साहित्य, संगीत और अन्य कलात्मक अभिरुचियों से जुड़ने और आनंदित होने के अवसर मिलेंगे। संतान पक्ष के विचारों और कार्यों को लेकर विचार-विमर्श हो सकता है।
शुभ रंग- डार्क यलो
शुभ अंक- 9
आराम या फुर्सत के पलों में भी कार्यों के प्रति सजग रहना होगा। उच्च अधिकारियों का व्यवहार बदला हुआ महसूस करेंगे। पेरेंट्स से वार्ता में परिवार से जुड़े गंभीर मुद्दों पर बातचीत सफल रहेगी।
शुभ रंग- सिल्वर कलर
शुभ अंक- 1
निर्माण या इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े व्यवसायियों को आर्थिक मामलों में नई रीति-नीति की आवश्यकता रहेगी। शिक्षार्थियों का ध्यान भटकने से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने का जोखिम रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।
शुभ रंग- पीकॉक ब्ल्यू
शुभ अंक- 7
पारिवारिक मामलों में तनाव की स्थिति बन सकती है। किसी स्नेहीजन के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे। आगामी यात्रा के प्रबंधन को लेकर व्यस्त रहना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों पर निर्भरता बढ़ेगी।
शुभ रंग- गोल्डन कलर
शुभ अंक- 3
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से पूरे होंगे। स्वयं पर भरोसा बढ़ेगा। तकनीकी दक्षता के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। भावनात्मक संबंधों में भविष्य से जुड़े मामलों पर पारदर्शी तरीके से बातचीत होगी।
शुभ रंग- ग्रे कलर
शुभ अंक- 8
सूचनाओं के आदान-प्रदान में सावधानी रखें। शीघ्रता से भरोसा करना परेशानी में डाल सकता है। खर्च अनुमान से अधिक रहेंगे। प्रेम संबंधों में निकटता और गहरी होगी।
शुभ रंग- लाइट ब्राउन कलर
शुभ अंक- 4
सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। मित्रों का साथ और मनपसंद भोजन मिलने की संभावना रहेगी। धार्मिक कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं। प्रेम संबंधों में बातचीत सुखद रहेगी।
शुभ रंग- गोल्डन ग्रीन कलर
शुभ अंक- 5
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