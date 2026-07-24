गर्भावस्था के दौरान देखभाल में कमी से बढ़ता जोखिम

क्या किया जा सकता है?

मकसद आयुर्वेद को खारिज करना नहीं है, जिसकी सांस्कृतिक जड़ें गहरी हैं, बल्कि सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कुछ कदम, जो फर्क ला सकते हैं, उनमें शामिल हैं-

बेहतर एंटीनेटल निगरानी- हेल्थ वर्करों को यह पूछना और रेकॉर्ड करना चाहिए कि गर्भवती महिलाएं कौन-से इलाज अपना रही हैं।

जन-जागरूकता अभियान- परिवारों को गर्भावस्था के दौरान बिना जांचे-परखे हर्बल दवाओं के खतरों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।

मजबूत अस्पताल प्रोटोकॉल- डॉक्टरों को गर्भावस्था की जटिलताओं का इलाज करते समय हर्बल दवाओं से होने वाले जहरीले असर (टॉक्सिसिटी) पर विचार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

पॉलिसी-लेवल पर कार्रवाई- सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए बेची जाने वाली आयुर्वेदिक दवाओं को रेगुलेट कर सकती है और उनकी गुणवत्ता तथा सुरक्षा की नियमित जांच सुनिश्चित कर सकती है।