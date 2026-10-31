Hong Kong Sixes 2026: टीम इंडिया को हराकर यूएई ने किया बड़ा उलटफेर, एक झटके में भारत-पाकिस्तान दोनों को किया बाहर

हांगकांग सिक्सेस में भारत-पाकिस्तान मैच का नजारा। (फोटो सोर्स: एक्स@/CricketHK)
UAE beat India in Hong Kong Sixes: हांगकांग सिक्से में आज शनिवार को भारत और यूएई के बीच ग्रुप-सी का बेहद ही अहम मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 6 ओवर में अपने सभी 6 विकेट खोकर 94 रन बनाए। इसके जवाब में यूएई ने 4.2 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 97 रन बनाते हुए 6 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही उसने बड़ा उलटफेर करते हुए भारत के साथ पाकिस्तान को भी सेमीफाइल की रेस से बाहर कर दिया है। यूएई ने पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया है। अब सेमीफाइनल में उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। वहीं, पाकिस्तान की टीम दूसरे स्थान पर रही है, अब वह प्लेट ग्रुप में हांगकांग से खेलेगी। जबकि भारतीय टीम बाउल ग्रुप में इंग्लैंड से खेलेगी।
बता दें कि इस मुकाबले के साथ ही सेमीफाइनल की तस्वीर भी पूरी तरह से साफ हो गई है। अब पहला सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और यूएई के बीच, तो दूसरा सेमीफाइनल स्कॉटलैंड और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा। इन दोनों मैचों की विजेता टीमों के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। वहीं, तीसरे स्थान के लिए पहला प्लेट ग्रुप मैच श्रीलंका और ओमान के बीच व दूसरा प्लेट ग्रुप मैच पाकिस्तान और हांगकांग के बीच खेला जाएगा। इन दोनों मैचों की विजेता टीमों के बीच तीसरे स्थान के लिए मुकाबला होगा।
|ए ग्रुप में स्थान
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|टाई
|अंक
|नेट रन रेट
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|2
|2
|0
|0
|4
|+5.500
|2
|हांगकांग
|2
|1
|1
|0
|2
|+2.750
|3
|इंग्लैंड
|2
|0
|2
|0
|0
|-8.250
|बी ग्रुप में स्थान
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|टाई
|अंक
|नेट रन रेट
|1
|स्कॉटलैंड
|2
|2
|0
|0
|4
|+2.417
|2
|श्रीलंका
|2
|1
|1
|0
|2
|-0.789
|3
|बांग्लादेश
|2
|0
|2
|0
|0
|-1.525
|सी ग्रुप में स्थान
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|टाई
|अंक
|नेट रन रेट
|1
|संयुक्त अरब अमीरात (UAE)
|2
|2
|0
|0
|4
|+3.269
|2
|पाकिस्तान
|2
|1
|1
|0
|2
|+3.617
|3
|भारत
|2
|0
|2
|0
|0
|-7.854
|डी ग्रुप में स्थान
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|टाई
|अंक
|नेट रन रेट
|1
|अफगानिस्तान
|2
|2
|0
|0
|4
|+1.995
|2
|ओमान
|2
|1
|1
|0
|2
|+2.770
|3
|दक्षिण अफ्रीका
|2
|0
|2
|0
|0
|-4.500
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