Hong Kong Sixes: टीम इंडिया अभी भी सेमीफाइनल में बना सकती है जगह, इंग्लैंड-साउथ अफ्रीका अंतिम 4 की रेस से बाहर

इंग्लैंड को अपने पहले मुकाबले में हांगकांग चीन से ही हार का सामना करना पड़ा, तो साउथ अफ्रीका को ओमान ने हराया। इसके बाद इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया ने हराकर उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जबकि साउथ अफ्रीका को दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने हराया। इसके अलावा डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान को यूएई के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, तो बांग्लादेश को स्कॉटलैंड के खिलाफ हार झेलनी पड़ी। पाकिस्तान ने भारतीय टीम को चार विकेट से हराकर ग्रुप में टॉप पोजीशन हासिल कर ली है, लेकिन उसने अपने दोनों मैच खेल लिए हैं। अब अगर यूएई भारतीय टीम को हरा देता है, तो पाकिस्तान भी बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर भारतीय टीम बड़े अंतर से जीत हासिल करती है, तो पाकिस्तान और यूएई खिताबी दौड़ से बाहर हो जाएंगे और टीम इंडिया अंतिम चार में जगह बना लेगी।