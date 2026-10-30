IND vs NZ: 260 का लक्ष्य देने के बावजूद घबराए हुए थे मिचेल सेंटनर! जीत के बाद बताई किस बात की थी चिंता

IND vs NZ 4th T20 Auckland Update: शुक्रवार को ऑकलैंड में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ 87 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में टीम इंडिया (Team India) 260 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी, लेकिन 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर सिर्फ 172 रन ही बना पाई। इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ तीनों मुकाबलों में भारतीय बल्लेबाजों ने लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की थी। लेकिन चौथे टी20 में 260 रन का लक्ष्य विशाल साबित हुआ। हालांकि, कीवी टीम के कप्तान मिचेल सेंटनर (Mitchell Mantner) टीम इंडिया के सामने 260 रन का लक्ष्य देने के बावजूद चिंतित थे।