न्यूज़ीलैंड के खिलाफ हार के बाद श्रेयस अय्यर ने भारतीय गेंदबाजी को ठहराया ज़िम्मेदार, ग्लेन फिलिप्स की कर दी तारीफ

श्रेयस ने न्यूज़ीलैंड की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले ग्लेन फिलिप्स (Glenn Phillips) की भी तारीफ की। श्रेयस ने कहा, "हमारे गेंदबाजों के आगे ग्लेन फिलिप्स ने शानदार पारी खेली।" आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलिप्स ने 49 गेंदों पर 107 रन की तूफानी पारी खेली। अपनी पारी में फिलिप्स ने 6 चौके और 10 छक्के लगाए। 218.37 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। इसके साथ ही उन्होंने भारत के खिलाफ एक टी20 सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। अब तक खेले गए चार मैचोँ में फिलिप्स ने 276 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 190 की रही और उन्होंने 138 के औसत से रन बनाए।