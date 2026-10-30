IND vs UAE: टीम इंडिया की जीत की दुआ करेगा पूरा पाकिस्तान! नहीं तो टूट जाएगा खिताब जीतने का सपना

जब भारत और यूएई की टीमें शनिवार को मैदान पर उतरेंगी, तो भारतीय क्रिकेट टीम का सपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी कर रही होगी, क्योंकि टीम इंडिया की जीत से ही पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बनी रहेंगी। ग्रुप सी के पहले ही मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान को यूएई ने हरा दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम को हराकर ग्रुप में पहला स्थान हासिल कर लिया है और अब वह टॉप पर है। वहीं, एक मैच जीतकर यूएई दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत तीसरे स्थान पर है। टीम इंडिया का नेट रन रेट -1.5112 है, जबकि पाकिस्तान का नेट रन रेट +0.6002 है। यूएई का नेट रन रेट +0.083 है।