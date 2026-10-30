IND vs NZ 4th T20: टीम इंडिया की हार का विलेन कौन? ऑकलैंड टी20 में इन 4 खिलाड़ियों की वजह से थम गया विजय रथ

260 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहले ही ओवर में 4 रन पर दो विकेट गिर गए। संजू सैमसन 4 रन बनाकर आउट हुए, तो ईशान किशन खाता भी नहीं खोल सके। दोनों को जैकब डफी ने पवेलियन की राह दिखाई। दोनों के आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा और श्रेयस अय्यर ने रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से रन बनाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा देर वो टिक नहीं पाए। कप्तान श्रेयस ने 11 गेंद में 22 रन बनाए, तो पिछले मैच में 35 गेंद में शतक जड़ने वाले अभिषेक शर्मा 15 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हो गए।