न्यूज़ीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम को मिली रनों के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी हार, तीन महीने पहले ही नाम हुआ था शर्मनाक रिकॉर्ड

रनों के लिहाज से भारत को अपनी सबसे बड़ी हार तीन महीने पहले ही मिली थी। जुलाई में इंग्लैंड (England) ने पांच टी20 मैचों की सीरीज़ के तीसरे मैच में भारत को 125 रन से हरा दिया था। इंग्लैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 201 रन बनाते हुए भारत को 202 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारतीय टीम 11.4 ओवर में 76 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। इंग्लैंड के लिए ओपनर फिल साल्ट (Phil Salt) ने 44 गेंदों पर 7 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 70 रन बनाए थे। सैम करन (Sam Curran) ने छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 24 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 41 रन की नाबाद पारी खेली थी। जोफरा आर्चर (Jofra Archer) ने 3 ओवर में 29 रन देते हुए 3 विकेट लिए थे। जोश टोंग (Josh Tongue) ने 4 ओवर में 28 रन देते हुए 4 विकेट झटके थे। भारतीय टीम ने इस मैच में निराशाजनक प्रदर्शन किया था। गेंदबाजों ने जमकर रन लुटाए और 4 बल्लेबाजों के अलावा कोई दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सका।