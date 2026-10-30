IND vs NZ: श्रेयस अय्यर का एक फैसला टीम इंडिया पर पड़ा भारी, न्यूजीलैंड में 7 साल बाद टूटा जीत का सिलसिला

IND vs NZ 4th T20I Score and Update: शुक्रवार को ऑकलैंड में भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ एकतरफा मुकाबले में हार गई। इस हार के साथ 7 साल से कीवी टीम की सरजमीं पर चला आ रहा जीत का सिलसिला थम गया। इससे पहले न्यूजीलैंड ने साल 2019 में टीम इंडिया को आखिरी बार हराया था। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 259 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर सिर्फ 172 रन बना सकी। तीसरे मैच में शानदार जीत के बावजूद चौथे मैच की प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव हुआ, जिसकी वजह से टीम इंडिया को जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी वो नहीं मिली और 260 रन का लक्ष्य पहाड़ बना गया।