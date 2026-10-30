Hong Kong Sixes 2026: पाकिस्तान से हार के बाद सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? जानें पूरा समीकरण और खेल के नियम

हांगकांग सिक्सेस 2026 में पहले दिन 10 मुकाबले खेले गए, जहां कई बड़े उलटफेर देखने को मिले। पहले मुकाबले में जहां ऑस्ट्रेलिया की हांगकांग के खिलाफ शानदार जीत देखने को मिली, तो वहीं दूसरे मुकाबले में स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को हरा दिया। इसके बाद ग्रुप सी के मुकाबले में यूएई ने पाकिस्तान को हरा दिया, जबकि साउथ अफ्रीका को ओमान ने मात दी और हांगकांग चीन ने इंग्लैंड को हरा दिया। श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराकर बांग्लादेश का सफर समाप्त कर दिया, तो वहीं पाकिस्तान ने इंडिया को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा। अफगानिस्तान को दूसरी हार झेलनी पड़ी, जब उसे अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को दूसरी हार झेलने पर मजबूर किया। दिन के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 38 रन से शिकस्त दी और सेमीफाइनल का टिकट कंफर्म कर लिया।