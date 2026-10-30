खालिद शाह ने 20 गेंद में बनाए 71 रन, यूएई ने पाकिस्तान को दी 1 विकेट से शिकस्त

इससे पहले पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही। ओपनर ख्वाजा नफे 3 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद अब्दुल समद और कप्तान अब्बास अफरीदी ने कमाल की बल्लेबाजी की। कप्तान अब्बास अफरीदी जहां 13 गेंद में 53 रन की पारी खेल रिटायर हुए। इस पारी के दौरान उन्होंने 1 चौका और 8 छक्के लगाए। ऐसे में अब्दुल समद ने इरफान और साद मसूद संग पारी को आगे बढ़ाया। इरफान खान 8 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल समद ने 15 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्के संग नाबाद 39 रन की पारी खेली। साद मसूद एक रन बनाकर नॉट आउट रहे।