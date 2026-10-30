NZ vs IND 4th T20I: रोहित शर्मा-ग्लेन मैक्सवेल के खास क्लब में शामिल हो सकते हैं अभिषेक शर्मा, बस करना होगा ये काम

New Zealand vs India: न्यूजीलैंड और भारत के बीच पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला आज 30 अक्टूबर को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा। भारत ने अब तक तीनों मैच में शानदार प्रदर्शन कर न्यूजीलैंड पर अजेय बढ़त बनाई हुई है। ऐसे में न्यूजीलैंड की नजर सीरीज में पलटवार करने की होगी। हालांकि इस मैच में सभी की नजरें एक बार फिर अभिषेक शर्मा पर टिकी होंगी, क्योंकि वे रोहित शर्मा और ग्लेन मैक्सवेल के खास क्लब में शामिल होने की दहलीज पर हैं।