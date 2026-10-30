IPL 2027: मुंबई इंडियंस ने रॉबिन उथप्पा को बनाया बैटिंग कोच, कई अन्य दिग्गजों को भी सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

Indian Premier League: आईपीएल 2027 के लिए मुंबई इंडियंस ने अपने कोचिंग स्टाफ में कई दिग्गजों को शामिल किया है। दरअसल, फ्रेंचाइजी ने रॉबिन उथप्पा को बल्लेबाजी कोच, मिचेल मैक्लेनाघन को बॉलिंग कोच, टीके दिलीप को फील्डिंग कोच, धवल कुलकर्णी को डेवलपमेंट बॉलिंग कोच नियुक्त किया है। इससे एक दिन पहले मुंबई इंडियंस ने लंबे समय तक टीम का हिस्सा रहे तेज गेंदबाजी कोच लसिथ मलिंगा, बॉलिंग कोच पारस म्हाम्ब्रे और फील्डिंग कोच कार्ल हॉपकिंसन को हटा दिया था। बता दें कि फ्रेंचाइंजी ने आईपीएल के अगले सीजन के लिए महेला जयवर्धने को हटाकर कीरोन पोलार्ड को हेड कोच नियुक्त किया है।