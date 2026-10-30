बेथ मूनी बनीं पर्थ स्कॉर्चर्स की नई कप्तान, WBBL 12 में संभालेंगी टीम की कमान

वहीं सोफी डिवाइन के पास भी महिला बिग बैश लीग का अच्छा खासा अनुभव है। सोफी डिवाइन ने इस लीग में 143 मैच में 126.85 की स्ट्राइक रेट से कुल 4195 रन बना चुकी हैं, जिसमें 4 शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं बॉलिंग में उन्होंने 124 इनिंग में कुल 124 विकेट ले चुकी हैं। लीग में उनका सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग 41 रन देकर 5 विकेट है।