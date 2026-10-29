Hong Kong Sixes: जिस टूर्नामेंट को जीतने के लिए 21 साल से तरस रही है टीम इंडिया, वहां पाकिस्तान का चलता है सिक्का

इस टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें तीन-तीन टीमों के चार ग्रुप में बांटा गया है। भारतीय टीम को UAE और पाकिस्तान के साथ ग्रुप C में रखा गया है। इस टूर्नामेंट के सभी मैच फैनकोड पर लाइव देखे जा सकते हैं। टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया का सामना हांगकांग से होगा, तो वहीं इसी दिन भारतीय टीम की टक्कर पाकिस्तान से होगी। 31 अक्टूबर को भारतीय टीम अपना दूसरा मुकाबला खेलेगी और हर ग्रुप से पहले स्थान पर रहने वाली टीम सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। सेमीफाइनल जीतने वाली टीमें 1 नवंबर को फाइनल खेलेंगी।