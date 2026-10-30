न्यूजीलैंड दौरे पर टीम इंडिया को जबरदस्त झटका, प्रसिद्ध कृष्णा पूरे वनडे सीरीज से बाहर, मोहम्मद सिराज पर भी बड़ा फैसला

Team India: न्यूजीलैंड दौरे पर टीम इंडिया को जबरदस्त झटका लगा है। दरअसल, तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा पूरे वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर रहे दाएं हाथ के तेज गेंदबाज को मैच खेलने के लिए जरूरी फिटनेस और गेंदबाजी का वर्कलोड हासिल करने में अभी और समय लगेगा। हालांकि वे रिटर्न टू प्ले असेसमेंट पास करने पर न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ तीसरे और अंतिम चार दिवसीय मुकाबले के लिए इंडिया-ए टीम से जुड़ सकेंगे। इससे उन्हें टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए मैच अभ्यास हासिल करने में मदद मिलेगी।