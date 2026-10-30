IND vs PAK, Hong Kong Sixes 2026: ख्वाजा नफे की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से पाकिस्तान ने भारत को 4 विकेट से हराया

हांगकांग सिक्सेस में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। विकेट-कीपर बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी 5 गेंद में 2 चौके संग 9 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद नीतीश राणा भी 14 गेंद में 19 रन बनाकर रिटायर्ड आउट हो गए। ऐसे में शशांक सिंह ने एक छोर पर 11 गेंद में 40 रन की पारी खेली, जबकि दूसरी छोर पर राहुल तेवतिया और कप्तान क्रुणाल पंड्या का साथ नहीं मिला। राहुल तेवतिया और कप्तान क्रुणाल पंड्या खाता भी नहीं खोल सके। हालांकि टी नटराजन ने 6 गेंद में दो चौके संग नाबाद 12 रन की पारी खेल भारत के स्कोर को 6 ओवर में 5 विकेट पर 88 रन तक पहुंचाया।