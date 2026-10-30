NZ vs IND, 4th T20I: ग्लेन फिलिप्स ने 46 गेंद में ठोका शतक, न्यूजीलैंड ने बनाया अपना सर्वोच्च T20I स्कोर, भारत को दिया विशाल लक्ष्य

माइकल ब्रेसवेल के बाद बल्लेबाजी के लिए कप्तान मिचेल सैंटनर आए। मिचेल सैंटनर 5 रन बनाकर आउट हुए। इसी दौरान ग्लेन फिलिप्स ने 46 गेंद में अपना शतक पूरा किया। ग्लेन फिलिप्स पारी के आखिरी ओवर यानी 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हुए। ग्लेन फिलिप्स 49 गेंद में छह चौके और 10 छक्के संग 107 रन बनाकर आउट हुए। इस तरह न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 259 रन बनाए। यह टी20I में न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा स्कोर है। नाथन स्मिथ और एडम मिल्ने क्रमशः 6 और 1 रन बनाकर नाबाद लौटे।