NZ vs IND 4th T20I: भारत ने न्यूजीलैंड से जीता टॉस, बॉलिंग का लिया फैसला

NZ vs IND 4th T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला ऑकलैंड में खेला जा रहा है। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर कर रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड टीम की कमान मिचेल सैंटनर के हाथों में है। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20I मैच में टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया।