जमकर चल रहा ग्लेन फिलिप्स का बल्ला, बने एक टी20 सीरीज़ में भारत के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

भारत के खिलाफ एक टी20 सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाजों में से 4 बल्लेबाजों ने तो इसी साल यह कमाल किया है। लिस्ट में फिलिप्स 276 रनों के साथ टॉप पर हैं और अभी भी सीरीज़ का एक मैच बाकी है। दूसरे नंबर पर वेस्ट इंडीज़ के शाई होप (Shai Hope) हैं, जिन्होंने इसी महीने भारत के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज़ में 261 रन बनाए थे। तीसरे नंबर पर इंग्लैंड के हैरी ब्रूक (Harry Brook) हैं, जिन्होंने जुलाई में भारत के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज़ में 229 रन बनाए थे। चौथे नंबर पर वेस्ट इंडीज़ के शेरफेन रदरफोर्ड (Sherfane Rutherford) हैं, जिन्होंने इसी महीने भारत के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज़ में 221 रन बनाए थे। पांचवें नंबर पर वेस्ट इंडीज़ के निकोलस पूरन (Nicolas Pooran) हैं, जिन्होंने 2022 में भारत के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज़ में 184 रन बनाए थे।