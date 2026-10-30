न्यूज़ीलैंड के खिलाफ हार के साथ ही टूटा भारत का नंबर-1 बनने का सपना

भारत (India) और न्यूज़ीलैंड (New Zealand) के बीच चल रही टी20 सीरीज़ में भारत का विजयी रथ थम गया है। पहले तीन मैचों में लगातार जीत दर्ज करने के बाद चौथे मैच में न्यूज़ीलैंड ने भारत को हरा दिया है। इस सीरीज़ में यह भारत की पहली हार है। इसके साथ ही 7 साल में यह पहला मौका है जब न्यूज़ीलैंड ने घरेलू मैदान पर भारत को टी20 मैच में हराया है। इससे पहले आखिरी बार 10 फरवरी, 2019 को न्यूज़ीलैंड ने भारत को घरेलू मैदान पर खेले गए टी20 मैच में 4 रन से हराया था। पांच टी20 मैचों की सीरीज़ में भारत के पास अजेय बढ़त है और इस हार के बावजूद यह सीरीज़ भारत ही जीतेगा, लेकिन इस हार की वजह से भारत का एक सपना टूट गया है।