NZ vs IND: न्यूज़ीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच में भारत की हार, गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी भी फ्लॉप

इस मैच में गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी भी फ्लॉप रही। मयंक यादव ने 4 ओवर में 3 विकेट ज़रूर झटके, लेकिन इस दौरान उन्होंने 48 रन लुटाए। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 38 रन दिए और सिर्फ 1 विकेट झटका। प्रिंस यादव ने 4 ओवर में 49 रन दिए और सिर्फ 1 विकेट झटका। अक्षर पटेल ने 3 ओवर में 1 विकेट झटका, लेकिन इस दौरान 43 रन लुटाए। नमन धीर ने 1 ओवर में बिना कोई विकेट लिए 16 रन दिए। नीतीश कुमार रेड्डी ने 4 ओवर में 1 विकेट झटका, लेकिन वह सबसे महंगे रहे और उन्होंने 64 रन खर्च किए।



भारत के टॉप ऑर्डर से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन न्यूज़ीलैंड के गेंदबाजों के आगे उनकी एक न चली। संजू सैमसन 2 गेंद पर सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। पिछले मैच के हीरो अभिषेक शर्मा इस मैच में 15 गेंद पर सिर्फ 27 रन ही बना सके। चोट के कारण दो मैच नहीं खेलने के बाद वापसी कर रहे ईशान किशन ने 3 गेंद खेली, लेकिन वह बिना खाता खोले ही पैवेलियन लौट गए। कप्तान श्रेयस अय्यर 11 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हो गए। नीतीश कुमार रेड्डी 10 गेंद पर 21 रन ही बना सके। नमन धीर 13 गेंद पर 28 रन बनाकर आउट हो गए। तिलक वर्मा ने 35 गेंद खेलते हुए 35 रन बनाए।