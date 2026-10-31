हांगकांग सिक्‍सेस 2026 में भारतीय टीम का पहला मुकाबला शुक्रवार को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान से हुआ था, जिसमें टीम इंडिया को चार रन से हार का सामना करना पड़ा था। उस मैच में भारत ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 6 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर शशांक सिंह की 11 गेंदों पर 40 रन की पारी की बदौलत 88 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए थे। इसके जवाब में पाकिस्‍तान की टीम ने सलामी बल्‍लेबाज ख्‍वाजा नफे (12 गेदों पर 41 रन) और कप्‍तान अब्‍बास अफरीदी (8 गेंदों पर 35 रन) की पारियों के दम पर 3.5 ओवर में 91 रन बनाते हुए चार विकेट से एकतरफा जीत दर्ज की।