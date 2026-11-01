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IND vs NZ: न्यूजीलैंड ने 5वें T20I में 7 विकेट से दर्ज की जीत, तो भारत ने 3-2 से जीती सीरीज

IND vs NZ 5th T20I Highlights: हैमिल्‍टन में खेले गए 5वें मुकाबले में मेजबान न्‍यूजीलैंड ने 7 विकेट से जीत दर्ज की है। वहीं, भारत ने 3-2 से सीरीज पर कब्‍जा कर लिया है।
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भारत

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lokesh verma

Updated: 1 Nov 2026, 4:11 PM IST

IND vs NZ 5th T20I Highlights, Tim Seifert,

भारत के खिलाफ बल्‍लेबाजी करते टिम सीफर्ट। (फोटो सोर्स: info)

India vs New Zealand 5th T20I Highlights: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज भारत ने 3-2 से जीत ली है। वहीं, हैमिल्‍टन के सेडान पार्क में खेले गए 5वें और आखिरी मुकाबले में मेजबान न्‍यूजीलैंड ने 7 विकेट से जीत दर्ज करते हुए सम्‍मान बचा लिया है। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 8 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाए। इसके जवाब में कीवी टीम ने 18 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाते हुए लगातार दूसरी जीत हासिल की। भारत की ओर से जहां ईशान किशन ने महज 32 गेंदों पर पांच चौके और पांच छक्‍कों की मदद से 61 रन और कप्‍तान श्रेयस अय्यर ने 23 गेंदों पर तीन चौके और चार छक्‍कों की सहायता से 50 रन की अर्धशतकीय पारियां खेलीं। जबकि न्‍यूजीलैंड की ओर से टिम सीफर्ट ने 49 गेंदों पर 11 चौके और 5 छक्‍कों की मदद से 93 रन और ग्‍लेन फिलिप्‍स ने 38 गेंदों पर 65 रन की अर्धशतकीय पारियां खेलीं।

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1 Nov 2026, 4:11 PM IST

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