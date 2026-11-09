U19 Asia Cup 2026: अफगानिस्तान ने श्रीलंका को हराकर टूर्नामेंट से किया बाहर, बांग्लादेश भी सेमीफाइनल में पहुंची

Afghanistan U19 vs Sri Lanka U19: अंडर-19 एशिया कप 2026 के दसवें मुकाबले में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को हराकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 275 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 169 रन पर ढेर हो गई। इस जीत के साथ अफगानिस्तान के ग्रुप बी में 6 अंक हो गए हैं और वह अंतिम चार में पहुंच गई है। साथ ही, श्रीलंका की हार की वजह से बांग्लादेश को भी सेमीफाइनल का टिकट मिल गया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश ने अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबले में मलेशिया को 205 रन से हराया था।