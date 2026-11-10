IPL 2027 को लेकर बड़ा दावा, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह का ट्रेड फाइनल! सैलरी में नहीं होगा बदलाव

पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुए इस ट्रेड से दोनों खिलाड़ियों की आईपीएल की फीस मं कोई बदलाव नहीं होगा। मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या की फीस 16.35 करोड़ रुपए थी और ट्रेड के बाद भी इतनी ही रहेगी। वहीं पंजाब किंग्स ने अर्शदीप सिंह को 2025 के मेगा ऑक्शन में RTM कार्ड का इस्तेमाल कर उन्हें 18 करोड़ रुपए में अपनी टीम में बरकरार रखा था। अब मुंबई इंडियंस में भी उनकी सैलरी 18 करोड़ रुपए ही रहेगी।