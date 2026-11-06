त्योहारों पर ट्रेनों में भीड़ से मिलेगी राहत? रेलवे ने तैयार किया खास प्लान, 700 AI कैमरों से रखेगा नजर

नई दिल्ली। दिवाली और छठ पर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने इस बार खास तैयारियां की हैं। त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए देशभर में करीब 18 हजार स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। वहीं, दिल्ली क्षेत्र से करीब 2 करोड़ लोगों के रेल यात्रा करने का अनुमान है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की ओर त्योहारों की तैयारियों का जायजा लिया और यात्रियों की सुविधा के लिए किए गए इंतजामों की जानकारी दी।