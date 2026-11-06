Sharad Pawar: शरद पवार की सेहत में तेजी से सुधार, एकनाथ शिंदे ने अस्पताल पहुंचकर की मुलाकात, कल मिल सकती है छुट्टी

शरद पवार से मिलने के लिए अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेता अस्पताल पहुंच रहे हैं। गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रफुल्ल पटेल ने उनसे मुलाकात की थी। मंत्री छगन भुजबल, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और कांग्रेस नेता बालासाहेब थोरात भी अस्पताल पहुंचकर उनका हाल जान चुके हैं। शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के सांसद संजय राउत ने भी पवार से मुलाकात की और उन्हें अपनी पुस्तक 'बोध कीर्तन' भेंट की। शेकाप नेता जयंत पाटील, विधायक राणा जगजीत सिंह पाटील और उद्योगपति गौतम अदाणी ने भी उनसे मुलाकात की।