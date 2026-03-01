निगहबान- कब मिलेगा वन-स्टॉप सॉल्यूशन

हमारे मारवाड़ के ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के लोगों के लिए यह एक वरदान सिद्ध होगी। यहां अक्सर देखा जाता है कि गांवों से जिला मुख्यालय तक पहुंचने में ही काफी समय और खर्च लगता है और उस पर वहां पहुंचने के बाद भी अलग-अलग कार्यालयों में भटकना पड़े तो परेशानी और बढ़ जाती है। मिनी सचिवालय इस पूरी प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बना देता है। जोधपुर में तो गुडा विश्नोइयां में मिनी सचिवालय के लिए 100 बीघा भूमि चिह्नित भी की हुई है। यहां और पाली में दो-दो, जैसलमेर बाड़मेर तथा नागौर में एक एक मिनी सचिवालय की सख्त आवश्यकता है।