चोरबागन हादसे से सबक: काली और जगद्धात्री पूजा पंडालों के लिए बंगाल सरकार की नई SOP जारी

एक अधिकारी ने बताया उन्होंने यह भी बताया कि सामुदायिक पूजा समितियों को निर्देश दिया गया है कि वे न केवल पंडाल के अंदर, बल्कि पंडाल के प्रवेश और निकास द्वारों पर भी पर्याप्त रोशनी का इंतजाम रखें।

अधिकारी ने कहा कि समितियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे पंडाल में आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए प्रवेश और निकास द्वारों को काफी चौड़ा रखें।

मानक संचालन प्रक्रिया में, राज्य प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण पर विशेष जोर दिया है और पूजा समितियों को निर्देश दिया है कि वे आने वाले भक्तों की संभावित संख्या के हिसाब से पर्याप्त संख्या में स्वयंसेवकों (volunteers) को तैनात करें।