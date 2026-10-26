‘हम दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं’, रश्मिका मंदाना के साथ रिश्ते पर ट्रोल करने वालों को विजय का जवाब

Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Trolling: करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण' सीजन 9 में नजर आने के बाद, विजय देवरकोंडा ने उन सोशल मीडिया यूजर्स को करारा जवाब दिया जो उनकी और उनकी पत्नी, एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की आलोचना कर रहे थे। एक्टर ने इंस्टाग्राम पर रश्मिका के साथ एक रोमांटिक पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने बताया कि वे दोनों साथ में खुश हैं और उन्हें ट्रोल करने वालों के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया।