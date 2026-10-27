Tiger Shroff फायरिंग केस में आरोपियों की बढ़ी मुश्किलें, मुंबई पुलिस ने लगाया MCOCA

Tiger Shroff Car Firing: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने इस केस में सभी आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA), 1999 की धाराएं लगा दी हैं। बता दें, 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में हुई गोलीबारी की जांच में इसे अहम मोड़ माना जा रहा है। पुलिस अब कथित साजिश, हथियारों की सप्लाई और आरोपियों को मदद पहुंचाने वाले लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।