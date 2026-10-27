किसी ने बताया ‘बकवास’, किसी ने कहा ‘अमेजिंग’, फिर भी IMDb की टॉप 5 में बनी रही आशीष चंचलानी की ‘एकाकी’!

Ekaki Free On YouTube: यूट्यूब से अपनी जर्नी की शुरुआत करने वाले कॉमेडियन आशीष चंचलानी ने अपनी पहली सीरीज 'एकाकी' के जरिए डिजिटल एंटरटेनमेंट की दुनिया में खास पहचान बनाई है। OTT की फेमस सीरीज के बीच 'एकाकी' ने 2026 की IMDb की टॉप 5 सबसे लोकप्रिय भारतीय सीरीज में जगह बनाई है। इसमें खास बात ये है कि इस सूची में शामिल होने वाली ये इकलौती यूट्यूब सीरीज है। हालांकि, सीरीज को लेकर यूजर्स की राय बंटी हुई है। जहां कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की, तो वहीं कई यूजर्स ने इसे जबरदस्त बताया।