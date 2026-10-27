‘नकारात्मकता के मुंह पर तमाचा’, विजय देवरकोंडा की ‘राणाबाली’ के सपोर्ट में उतरे भाई आनंद, पोस्ट शेयर कर दिया जवाब

इन आंकड़ों के बीच फिल्म की लागत वसूलने को लेकर भी चर्चा हो रही है। 'मैथरी मूवी मेकर्स' के निर्माता रवि शंकर ने प्रेस से बातचीत में कहा कि भारत और विदेशों के एक-दो क्षेत्रों को छोड़कर फिल्म ने लगभग हर जगह अपनी लागत निकाल ली है। उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादातर जगहों पर ब्रेक-ईवन हासिल करने के आधार पर फिल्म को सुपरहिट कहा जा सकता है। दरअसल, रिलीज से पहले ही फिल्म को OTT और सैटेलाइट राइट्स की अच्छी डील मिल गई थी।