बाजारों में फेस्टिव सीजन की रौनक, लुभा रहे ऑफर

फेस्टिव सीजन में बाजारों में ग्राहकों की रौनक देखने को मिल रही है। इस दौरान दुकानदारों की ओर से भी ग्राहकों को लुभाने के लिए तरह-तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं। ऑनलाइन बाजार को टक्कर देने के लिए विशेष ऑफर और स्कीम्स तैयार की गई है। इलेक्ट्रॉनिक, कपडे या फिर ऑटोमोबाइल दुकानें सभी जगह ग्राहकों की चहल-पहल दिखनी अब धीरे-धीरे शुरू हो रही है। ऑफर के कारण बाजारों में इस बार बिक्री में 15 से 20 फीसदी तक का इजाफा होने की भी संभावना है। बाजार में स्थित दुकानों और शोरूम के बाहर बड़े-बड़े डिस्प्ले में ऑफर की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा बड़ी कंपनियों की ओर से भी सोशल मीडिया के माध्यम से डिस्काउंट की जानकारी लोगों तक पहुंच रही है। साथ ही एडवांस बुकिंग पर भी निश्चित उपहार अभी से ही दिया जा रहा है।