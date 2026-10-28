पार्षदों की पाठशाला : अधिकारों का करें उपयोग, शहर के विकास में निभाएं अहम भूमिका

महापौर अनिल कल्ला ने कहा कि शहर के चहुंमुखी विकास में पार्षदों की भूमिका अहम है। पार्षद शहर के विकास की रीढ़ है। जनता को पार्षदों से अत्यधिक अपेक्षाएं है। कार्यशाला में प्राप्त प्रशिक्षण का लाभ उठाते हुए पार्षद शहर के विकास के साथ-साथ जनसमस्याओं का समुचित समाधान करते हुए शहर की जनता को लाभ पहुंचाए और विकास में सारथी बनें। वहीं उप महापौर पंकज गहलोत ने कहा कि पार्षद जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए सतत रूप से प्रयासरत है। पार्षदों के साथ अधिकारियों की भी जवाबदारी तय होनी चाहिए।

विशेषज्ञ की सीख

सेवानिवृत्त आयुक्त मौलाबख्श ने कहा कि नगर निगम शक्तिशाली स्वायत्त संस्था है। पार्षदों के पास व्यापक अधिकार है। पार्षद अपने अधिकारों और निर्धारित नियमों को समझे और इनका उचित उपयोग करें। पार्षद केवल अपने वार्ड ही नहीं पूरे शहर के विकास में अहम भूमिका निभा सकते है। वैचारिक मतभेद और दलीय सीमा से ऊपर उठकर शहर के सर्वांगिण विकास में अपनी अहम भूमिका निभाएं। पार्षद लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। सदन में हर पार्षद का लक्ष्य शहर का समुचित विकास और आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण होना चाहिए। उन्होंने महापौर और पार्षदों के अधिकार, सदन का संचालन, बैठक एजेण्डा, पार्षदों के प्रस्ताव, बैठक बुलाने के नियमों आदि की जानकारी भी पार्षदों को दी।